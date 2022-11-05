Avrupa satrancı Türkiye'de 'hamle' yapacak

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa'nın en büyük uluslararası satranç organizasyonu olarak nitelendirilen ve pandemi nedeniyle 3 yıldır düzenlenemeyen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını söyledi.



Şampiyonanın yarın Antalya'da başlayacağını ve 15 Kasım Salı gününe kadar devam edeceğini dile getiren Tulay, organizasyonun Avrupa'da 2022 yılının en büyük uluslararası satranç turnuvalarından biri olarak kabul edildiğine dikkati çekti.



Turnuvada, 46 ülkeden 1000'in üzerinde başarılı sporcunun hamle yapacağı, Türkiye'nin 196, Rusya'nın 77, Polonya'nın 49, Azerbaycan'ın 40, Fransa'nın 37, Ukrayna'nın 34, Belçika'nın 33, Romanya ve Ermenistan'ın ise 31 sporcuyla katılacağını aktaran Tulay, organizasyonda 2 bini aşkın kişinin ağırlanacağı, 5 bin metrekarelik turnuva salonları ve bekleme alanlarının hazırlandığı bilgilerini verdi.



- "Uluslararası organizasyonların ve şampiyonaların adresi olduk"



Türkiye'nin son 10 yılda dünya ve Avrupa'da 14 büyük şampiyona ve çok sayıda turnuvaya ev sahipliği yaptığını dile getiren Tulay, "Otoritelerin, başarı ve kalite dendiğinde ilk aklına Türkiye ve Türk satrancı gelmesi bize onur veriyor. Uluslararası organizasyonların ve şampiyonaların adresi olduk." dedi.



Antalya'da yarın başlayacak organizasyonda geleceğin usta sporcularını, dünyanın önemli satranç otoritelerini ağırlayacaklarını ifade eden Gülkız Tulay, "Avrupa'nın en iyilerinin yarışacağı bu büyük şampiyonayı ülkemizde düzenlemekten mutluyuz. Avrupa satrancının kalbi Türkiye'de atacak." değerlendirmesinde bulundu.



- "Doğru hamlelerle ilerliyoruz"



Organizasyonları sportif, ülkenin tanıtımı, düzenlenen şehrin ekonomisine katkı sağlaması açısından çok önemsediklerini vurgulayan Tulay, şöyle devam etti:



"Şampiyonaya birçok yıldız sporcu katılıyor. Olimpiyat şampiyonu olan milli takımımız ve Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya alan sporcumuz Senem Gül Başsarı dahil çok sayıda başarılı sporcumuz yarışacak. Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı bu heyecanlı turnuvada, dünyada satrancın önde gelen isimlerini de misafir edeceğiz. Şampiyonayı hem büyük bir sportif başarı hem de kusursuz bir organizasyonla tamamlayacağımıza inanıyorum."



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonun ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle son yıllarda Türk satrancının Türkiye'ye pek çok ilk yaşatıldığını dile getiren Gülkız Tulay, "Dünya, Avrupa ve uluslararası turnuvalardan toplamda 603 madalya ile döndük. Lisanslı sporcu sayımızla dünya sıralamasında en üstlerdeyiz. Yeni başarılar bizi bekliyor. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Geleceğin daha güzel olması için doğru hamlelerle ilerliyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.



