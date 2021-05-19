Avrupa satranç şampiyonu Berkay Çelik'in hedefi dünya birinciliği

Satranç sporuyla henüz 6 yaşındayken babaannesi sayesinde tanışan Berkay Çelik, birçok şampiyonada başarı elde ederek evinin vitrinini kupa ve madalyalarla doldurdu.



Avrupa şampiyonluğu, dünya dördüncülüğü, il bazında düzenlenen turnuvalarda birincilikleri bulunan milli sporcu Berkay, geçen ay oyun platformu üzerinden düzenlenen 46 ülkeden 593 sporcunun katıldığı Avrupa Amatörler Online Şampiyonası'nda da üçüncü oldu.



Sürekli kendisini geliştiren milli sporcu, ekimde Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında birinci olmak için Sakarya'da çalışmalarını sürdürüyor.



- "Satranç, ayrı bir dünya"



Milli sporcu Berkay Çelik, satranca küçük yaşta başlamasının kendisine birçok avantaj sunduğunu, gelişiminin daha hızlı ilerlediğini söyledi.



İlk turnuvasına 9 yaşında katıldığını, ilk maçında antrenörünü yendiğini dile getiren Çelik, o dönem yeteneğinin keşfedilmesiyle eğitimine özel bir okulda burslu devam ettiğini anlattı.



Satranç sayesinde birçok ortamda bulunduğunu, basketbol oyuncusu Bogdan Bogdanovic'e ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Sapanca'daki milli takım kampında satranç eğitmenliği yaptığını aktaran Çelik, "Sınavlarda da ek puanlardan yararlandım. Sorunlar karşıma çıktığında afallamak yerine sorunlara çözüm üretebilmeyi, ileriye dönük planlar yapabilmeyi öğrendim. Satranç, ayrı bir dünya. Taş oynatmak değil, bir felsefesi ve anlamı var. Bunu keşfettiğimde dünyaya bakış açım da değişti." diye konuştu.



Çelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu, satrancın hukuk alanında da çok işine yaradığını dile getirdi.



Sporculuğun yanında antrenörlük yaptığını, birçok milli sporcu yetiştirdiğini, kurdukları kulüple liglerde yarıştıklarını belirten Çelik, satrançla ilgili bir köşede yazı da yazdığını kaydetti.



Satranç alanında birçok çalışma ve proje yürüttüğünü aktaran Berkay Çelik, şöyle konuştu:



"Satranç oyun alanları oluşturulup insanlar teşvik edilebilir. Islah edilen çocukları ya da cezaevinden çıkan gençleri topluma kazandırmak için satrancı bir platform yapabiliriz. Cezaevlerindeki hükümlülere yönelik satranç eğitimi projesi kapsamında hükümlülerin eğitim alıp antrenörlük belgesine hak kazanarak, cezaevinden çıktıktan sonra işsiz kalmaması için devlet kurumlarında satranç antrenörlüğü yaparak geçimlerini sağlayabiliriz. Bununla ilgili projelerim var. Proje düzenlenme aşamasında, psikologlardan gelen raporlar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacağım. Madde bağımlılığı olanlara da satrancı öneriyorum."



- "Hedef, dünya şampiyonluğu"



Milli sporcu Çelik, satrancın emek ve zaman isteyen bir spor olduğunu, bazı maçlarının 8 saat kadar sürebildiğini vurguladı.



Sakarya'da uluslararası satranç turnuvası yapma hayali olduğunu aktaran Çelik, "Halk Eğitim Merkezi kapsamında 5 ilçede ücretsiz satranç sınıfları açtık. Ekimde Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağım. Bu şampiyona online değil, yüz yüze olacak. Bu yılki hedef dünya şampiyonluğu. Kendimi bir kampa alıp iyi hazırlanarak şampiyon olmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse şampiyon olup ülkemizi onurlandıracağım." ifadelerini kullandı.



