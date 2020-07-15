Avrupa Satranç Şampiyonası ertelendi

Antalya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Haber; AA
Avrupa Satranç Şampiyonası ertelendi
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15 Temmuz 2020 15:45
Antalya'da 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2021'e ertelendi.

Avrupa Satranç Birliğinden (ECU) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamarından dolayı Avrupa Satranç Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

Şampiyonanın 2021'de Antalya'da belirlenecek yeni tarihlerde yapılacağı aktarıldı.



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