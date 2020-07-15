Avrupa Satranç Şampiyonası ertelendi

Antalya'da 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2021'e ertelendi.
Avrupa Satranç Birliğinden (ECU) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamarından dolayı Avrupa Satranç Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiği duyuruldu.
Şampiyonanın 2021'de Antalya'da belirlenecek yeni tarihlerde yapılacağı aktarıldı.
Avrupa Satranç Birliğinden (ECU) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamarından dolayı Avrupa Satranç Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiği duyuruldu.
Şampiyonanın 2021'de Antalya'da belirlenecek yeni tarihlerde yapılacağı aktarıldı.