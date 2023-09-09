Avrupa şampiyonu Yasemin Alıcıoğlu'dan dünya kupasında 3 madalya

Zeka Sporları Oyunları Konfederasyonunun 12 yaşındaki lisanslı sporcusu Alıcıoğlu, Romanya'nın Constanta kentinde düzenlenen 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda mangala, dokuz kumalak ve bestemşe kategorilerinde 2 üçüncülük ve bir ikincilik madalyası kazandı.Başarılı sporcu Alıcıoğlu, Avrupa şampiyonluğundan sonra dünya kupasında da madalya kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerekdedi.Zeka Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi ve Yasemin Alıcıoğlu'nun annesi Canan Alıcıoğlu da geleneksel Türk zeka oyunlarının ülke içinde yayılması için gönüllü hizmet verdiğini vurguladı.Canan Alıcıoğlu,ifadelerini kullandı.Yasemin Alıcıoğlu, 6 Mayıs'ta UNESCO ve Uluslararası Tatarlar Birliği ortaklığıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Mangala ve Bestemşe Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu olmuştu.