Avrupa Þampiyonu Türkiye oldu!

Avrupa Üniversitelerarasý Espor Þampiyonasý'nda BAU zafere ulaþtý.

Avrupa Üniversitelerarasý Espor Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil eden BAU Esports takýmý, Portekiz'i 2-1 maðlup ederek þampiyon oldu.

BAU, Çin'de düzenlenecek olan dünya þampiyonasýnda hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yý temsil edecek.

Avrupa Üniversitelerarasý Espor Þampiyonasý (UEM) finali'nde, Portekiz ile karþýlaþan BAU Esports takýmý, rakibine büyük bir üstünlük kurup þampiyon olarak turnuvayý tamamladý.

Fransa, Ýtalya, Ýrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve Ýspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiði turnuvada, þampiyon olarak büyük bir baþarý elde eden BAU Esports, Çin'de düzenlenecek olan International College Cup'ta Avrupa'yý temsil edecek.



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