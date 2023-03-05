Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan milli sporcu Tuğba Danışmaz, yapılan törenin ardından madalyasını aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı
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05 Mart 2023 16:34
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14.31 metrelik atlayışıyla kadınlar üç adım atlama branşında Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, bugün yapılan madalya töreninde madalyasını aldı. Danışmaz'a madalyasını TAF Başkanı Fatih Çintimar verdi. Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okunurken, Tuğba Danışmaz göz yaşlarına hakim olamadı.
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