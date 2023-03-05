Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14.31 metrelik atlayışıyla kadınlar üç adım atlama branşında Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Milli sporcu, bugün yapılan madalya töreninde madalyasını aldı. Danışmaz'a madalyasını TAF Başkanı Fatih Çintimar verdi. Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okunurken, Tuğba Danışmaz göz yaşlarına hakim olamadı.
Milli sporcu, bugün yapılan madalya töreninde madalyasını aldı. Danışmaz'a madalyasını TAF Başkanı Fatih Çintimar verdi. Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okunurken, Tuğba Danışmaz göz yaşlarına hakim olamadı.
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