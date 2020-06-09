Avrupa şampiyonu Rus atlete 4 yıl men cezası

Rus yüksek atlamacı Aleksandr Shustov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Avrupa şampiyonu Rus atlete 4 yıl men cezası
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09 Haziran 2020 13:11
2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rus yüksek atlamacı Aleksandr Shustov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Rusya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararı sonrası cezası kesinleşen Shustov'un, 5 Haziran 2020'den 4 Haziran 2024'e kadar atletizm faaliyetlerine katılması yasaklandı.

Rus sporcunun 8 Temmuz 2013 ile 7 Temmuz 2017 arasındaki dereceleri de silindi.

Aktif kariyerini 2017'de noktalayan Shustov, 2010'da Avrupa şampiyonluğu, 2011'de ise Avrupa salon 3'üncülüğü elde etmişti.

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