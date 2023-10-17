Avrupa Şampiyonu Milli Takım'dan sürpriz ziyaret

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Şampiyonu Milli Takım'dan sürpriz ziyaret
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17 Ekim 2023 23:47
Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Okçular Vakfı'nı giden Down Futsal Milli Takımı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, burada antrenörler eşliğinde ok attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, tesislerden etkilendiğini belirterek, "Sayın Bilal Erdoğan'a ve Okçuluk Vakfı Yönetim Kuruluna ilgi ve sevgilerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

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