Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Milli Takımı yurda döndü.



Şampiyonaya Rus Aleksandr Karelin'le paylaştığı altın madalya rekorunu kırmak için giden ancak 2'ncilik elde eden Rıza Kayaalp'in de yer aldığı bazı milli güreşçiler, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.



Başkente gelen milli güreşçileri, Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve yöneticileri ile yakınları, çiçeklerle karşıladı.



Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 14'e (12 altın, 2 gümüş) yükselten Rıza Kayaalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son yılların en iyi performansını sergiledim ama finalde hiç istenmeyen oyun yedim. Rakibim aslında maçın başlarında birkaç kere bunu denedi, vermedim. Normal şartlarda da vermezdim ama dışarı çıkmayayım diye biraz üstüne gidince istemediğimiz bir oyun oldu. Bu şampiyonluğu kazanmayı çok istiyordum. Çünkü bir rekor kıracaktım. Avrupa şampiyonluk rekoru benim olacaktı. Bunun da hırsıyla fazla konsantre oldum diyebilirim. İstemediğim bir sonuç oldu. Sonuçta 14 kez final yapmışım. Avrupa şampiyonasında belki de yüz yıllar boyunca çok zor yapılacak bir rekor 14 kez final yapabilmek. Grekoromen stilde özellikle. Önümüzde olimpiyatlarında altın madalyayı alıp, bir Avrupa şampiyonasına daha gidip öyle belki bu işi sonlandırmak daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.



Rıza, rekor kırma arzusu ve şampiyonaya ailesiyle beraber gitmesinin üzerinde ekstra bir baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Onların yanımda olması benim için daha iyi oldu, bana güç kattı. Maçlar sırasında kızımın 'baba' sesleri kulağıma geliyordu. Bundan sonraki maçlara da gelmelerini çok isterim. Onlara canlı canlı bir şampiyonluk yaşatmak güzel olurdu. Eşimle beraber kazandığım şampiyonluk sayısı 6'da kaldı. Yarısı onsuz, yarısı onunla beraber." yanıtını verdi.



Rıza'nın sırtı 2010'dan beri ilk kez yere geldi



Rıza, Rus Sergei Semenov'la karşılaştığı finali tuşla kaybetmesi hakkında "Bir iki yıl önce Vehbi Emre Turnuvası'nda da böyle bir kaza tuşuna gelmiştim. Büyük turnuvalarda (Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar) da bir kez oldu, 2010'da olmuştu. Avrupa, dünya şampiyonu, olimpiyat 2'ncisi rakibimi tuşlarken ben tuşlanmıştım. O finale çıkmıştı, ben de 3'üncü olmuştum. Başlarda yaşamıştım yani, 20'li yaşlarda. Düşünsenize 14 kez final yapıyorsunuz. 12'sinde şampiyon, 2'sinde ikinci olmuşsun. Yani yüzdeye vursak yüzde 5-10 ihtimal oluyormuş demek ki böyle bir şey. İnsanın başına gelebiliyormuş, onu da yaşamış olduk." dedi.



Beraber çalıştığı Şaban Donat'ın ve Erdoğan Karaali'nin aralarında bulunduğu Grekoromen Güreş Milli Takımı teknik heyetinin 2023'ün aralık ayında değişmesinin kendisini nasıl etkilediği sorusuna Rıza, şu cevabı verdi:



"Tabii ki o antrenörlerimizle şampiyonalara katıldık, başarılar kazandık. Avrupa'da, dünyada takım halinde başarılar kazandık. Yeni gelen antrenörlerimiz de bizim ağabeyimiz. Nazmi ağabeyle zaten 2008'den 2012'ye kadar beraber güreştik. Şimdi ne söylersek yanlış anlaşılır. Sonuçta yeni gelen hocalara karşı bir şey yok. O hocalarla aramız çok iyiydi. Şaban hocayla bir uyum içindeydik. Güzel bir bağlantımız vardı. Antrenmanda bile hep yanımdaydı 2 yıl boyunca. Birden değişme olunca insan kötü oluyor yani."



34 yaşındaki sporcu, emeklilik planıyla ilgili ise "Aslında kendimi dinç hissediyorum. Özellik bu turnuvada gördüm. Kilomu 120'lere düştüm. Genç rakiplere karşı kendimi daha dinç, daha güçlü hissediyorum. Seneye Avrupa desek, bir yıl sonuçta. Bir yıl da çok uzun bir zaman değil. Bir çocuğun liseye gelinceye kadar geçen bir sürede Avrupa'da final yapmışım. Kolay söylenen bir şey ama çoğu sporcuya sorsan bunu inanılmaz bir başarı. Belki hayali bile zor. Hayalini kuramaz bile. Küçükken bana söyleseler ben de hayal edemezdim. 14 kez final yapmak gerçekten zor. Bir yıl da bir şey değil. Sadece gücümü koruyacağım. Biraz kendime dikkat edeceğim, o kadar." ifadelerini kullandı.



Ali Cengiz: "Altın madalyayı yine kıl payı kaçırdım"



2023'ten sonra bu yıl da Avrupa 2'ncisi olan milli sporcu Ali Cengiz, "Zorlu bir Avrupa şampiyonasıydı. Olimpiyat öncesi son büyük yarışmaydı. Bunun için katılım çok oldu, güçlü rakiplerle karşılaştık. Büyüklerde 2'nci Avrupa şampiyonam. Geçen sene de final yapmış ve kıl payı kaybetmiştim. Aynı şekilde yine kıl payı altın madalyayı kaçırdım. Son dünya şampiyonasında şampiyon olarak olimpiyat vizemizi aldık. Daha iyi çalışıp hatasız bir şekilde olimpiyatlarda inşallah altın madalyayı ülkemize getireceğiz." diye konuştu.



Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Nazmi Avluca ise "Olimpiyat öncesi Avrupa şampiyonasını geçirdik. Rıza'nın başına küçük bir talihsizlik geldi. Her sporcunun başında gelebiliyor. Ona da nazarlık diyelim. İnşallah olimpiyatlarda o da şampiyon olur, eksik olan olimpiyat altının tamamlar. Diğer arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı. Bazı sporcularımızın hakem hatalarıyla yenilgisi oldu. Murat Fırat'ın şampiyonluğu gitti. Bundan sonra olimpiyat hazırlıklarımıza başlayacağız. Daha önceden de beraber güreştiğim Mahmut Altay, Bayram Özdemir, Cenk İldem ile beraber tüm tecrübelerimizi, birikimimizi vererek çocuklarımızı fiziksel ve teknik-taktik açıdan geliştirerek olimpiyatlara hazırlanacağız. Orada ülkemize altın madalyaları kazandırarak döneceğimizi ümit ediyoruz." yorumunu yaptı.



2024 Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) kazanan Grekoromen Milli Takımı, üst üste 2'nci kez şampiyon olmuştu.



72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber altın, 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 67 kiloda ise Murat Fırat bronz madalya elde etmişti.



