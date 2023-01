Avrupa şampiyonu görme engelli öğretmenden 'farkındalık' dersleri

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ile Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ve madalyalar kazanan, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda da kürsünün 3'üncü basamağında yer alan Hüseyin Alkan, AA muhabirine; yaşamı, mesleği, sporculuğu ve Beyaz Baston Bağımsızlık Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Öğrencilik hayatına 6 yaşındayken okul müdürünün "tahtayı göremez" gerekçesiyle ara vermek zorunda kalan, Erzurum Körler Okulu Müdür Yardımcısı Kahraman Aydemir sayesinde ise 18 yaşında eğitimine geri dönen Hüseyin Alkan, yaşadığı bu durumu "vizyonsuzluk ve vizyon sahibi olmaya" örnek gösteriyor.



Eğitimine yeniden başladığı süreçte golbol branşıyla da tanışan ve birçok başarı elde eden Hüseyin Alkan, "engel olunmayan engelli bir bireyin" öğretmen, şampiyon ya da hangi mesleği yapıyorsa o alanda başarılı olabileceğine vurgu yapıyor.



Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde spor yöneticiliği ile beden eğitimi bölümünde çift ana dal yaparak ara verdiği öğrenim hayatında yıllar sonra çok iyi noktalara gelen ve Ankara'nın Çubuk İlçesi'nin Sünlü Köyü'ndeki Şehit Selahattin Şişman Okulu'nda sürdürdüğü meslek hayatında öğrencilerine "ne koşulda olursa olsun kesinlikle vazgeçmemeyi" öğreten Hüseyin Alkan, sporculuk hayatında da golbol milli takımıyla kazandığı başarılarla bütün engelliler için "ışık" oluyor.



- "Öğrencilerimin başarılarını görmek çok keyifli olacak"



Hüseyin Alkan, Şehit Selahattin Şişman Okulu'nda öğretmenlik yapmanın "çok kıymetli" olduğunu söyledi.



Okuldaki çocukların daha çok kırsaldan geldiğini ve "çok efendi" olduklarını dile getiren Hüseyin Alkan, "Öğrencilerimin farkındalıkları çok yüksek. Çok iyi geri dönüşler alıyorum." dedi.



Öğrencilerinin görme engeline rağmen bütün zorlukların üstesinden gelmiş, engellerin üstesinden gelmiş bir öğretmenden ders aldıklarının farkında olduğuna vurgu yapan Hüseyin Alkan, şöyle devam etti:



"Öğrencilerim, her türlü zorluğun üstesinden gelebildiğini gösteren bir öğretmenden sonra her şeyi başarabileceklerinin farkında buradan ayrılacak. Öğretmenleriyle gurur duyuyorlar ben de onlarla gurur duyuyorum. İleride inşallah onların da büyük başarılar elde ettiğini görmek benim için çok keyifli olacak. Onlara mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini anlatıyorum. Çocuklar karşılarındaki görme engelli öğretmenlerinin verdiği bu mücadele mesajından sonra hayata daha pozitif bakıp bütün sorunların üstesinden gelebileceklerine inanıyorlar çünkü bunu yaşamış ve başarmış bir öğretmene sahipler."



Görev yaptığı okulun müdürü Fatih Karakütük, müdür yardımcıları Yasemin Doğruer ile Zeynep Küçükşantürk, meslektaşları ve öğrencilerinden çok iyi geri bildirimler aldığına dikkati çeken Hüseyin Alkan, "Hiçbir şekilde zorluk çekmiyorum. Bu okulda engelimin zorluklarına maruz kalmadığım için herkes gibi rahat, özgür ve erişilebilir eğitim verebiliyorum." ifadelerini kullandı.



- Kaldırıma park etmiş araba örneği



Hüseyin Alkan, engelli insanların, toplumun her kesiminde "bağımsızlık savaşı" vermesinin sebebinin kendi engellerini aşmak olmadığını belirterek, "Biz bununla yüzleşmiş, bunun üstesinden gelmiş insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.



"Toplumun engelli bilinçsizliği noktasında bize yaşattığı engeller aslında bizim engellerimizi ortaya çıkarıyor." ifadesini kullanan Hüseyin Alkan, şunları söyledi:



"Benim neler yapabileceğimin farkında olmayan bir eğitim ordusuyla, engelli farkındalığı olmayan bir grupla çalışıyor olsaydım çok zorluk çekebilirdim. Çevremde bu konuda çok zorlanan insanlar var. Bana güvenen müdür, müdür yardımcılarımız ve meslektaşlarımla çalıştığım için ben zorluk yaşamıyorum. Sosyal ortamımızda karşılaştığımız insanların farkındalık düzeyi düşükse o zaman sizin engeliniz ortaya çıkıyor. Araba kaldırıma park etmiş ama herkes bana yardım etmeye çalışıyor. Halbuki o araba oraya park edilmese ben de herkes gibi yoluma devam edip, toplumun içinde var olabileceğim. Biz engelli değiliz sadece biz engellenmişliklerimiz ile mücadele ediyoruz."



Alkan, başkalarına bağlı olmadan yaşamanın kendileri için çok önemli olduğunu ancak "engellenmişliğin önüne geçmenin" çok daha önemli olduğunu dile getirdi.



- "Bakış açısı bize örnek oluyor"



Şehit Selahattin Şişman Okulu Müdür Yardımcısı Zeynep Küçükşantürk, Hüseyin öğretmenin okulun "göz bebeği" olduğunu söyledi.



Hüseyin Alkan'ın derslerinde çok başarılı olduğunu ve gittiği zaman öğrencilerinin gelmesini sabırsızlıkla beklediğini aktaran Küçükşantürk, "Aslında biz şanslıyız. Bizler için ilham kaynağı, motive edici bir yaşam öyküsü var. Kendi durumunu asla bir bahane olarak kullanmayan ve çok şey başarmış bir insan. Engel diyoruz ama o engel olarak görmüyor ve onun bu bakış açısı bize de örnek oluyor." diye konuştu.









