Avrupa şampiyonu genç güreşçinin gözü olimpiyatlarda

Kayseri Şekerspor Kulübünün milli güreşçisi 22 yaşındaki Abdullah Toprak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.Kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi ve dayısının isteği üzerine 6 yaşında güreşe başlayan Abdullah Toprak, ilk olarak Siirt Belediyespor Kulübünde forma giydi.Katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden ve madalyalar kazanan başarılı sporcu, 13 yaşında Kayseri Şekerspor Kulübüne transfer oldu.Milli sporcu, 2014 yılından bu yana formasını giydiği kulüpte katıldığı organizasyonlarda, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonluğu, 23 Yaş Altı Avrupa ikinciliği, 23 Yaş Altı Uluslararası Turnuva ikinciliği, Gençler Avrupa üçüncülüğü, 23 Yaş Altı Avrupa üçüncülüğü, yıldızlar dünya üçüncülüğü, Büyükler Zagreb Open Turnuva ikinciliği, Büyükler Türkiye Şampiyonluğu ve Gençler Avrupa Şampiyonluğu kazandı.Abdullah, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefiyle Kayseri'de çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor.Milli sporcu Abdullah Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü ile gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını anlatan Abdullah,diye konuştu.Abdullah, antrenmanların çok yorucu ve yoğun geçtiğini dile getirdi.Başarının düzenli ve disiplinli şekilde yaşamakla elde edilebileceğini vurgulayan Abdullah Toprak, şöyle konuştu:Kayseri Şekerspor Kulübü antrenörü İlker Genel de Abdullah'ın karakterli ve hırslı bir sporcu olduğunu belirtti.Her antrenörün Abdullah gibi bir sporcuya sahip olmak isteyeceğini söyleyen Genel, şunları kaydetti: