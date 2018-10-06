Avrupa şampiyonu Galatasaray, Belhanda'nın primi bile etmedi

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Son yıllarda ülkemize özgü, giderek daha sık tekrarlanan bir klişe var; hiç bir başarı cezasız kalmaz (!) şeklinde... O misal; Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, son 12 yıla sığdırdığı 10 Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 12 Uluslararası Kupa Şampiyonluklarının bedelini ödemeye devam ediyor!Geçen sezonu Türkiye Ligi ve Euro League Şampiyonluğu ile noktalayan Engelsiz Aslanlar, elde ettikleri çifte zaferin mutluluğunu doyasıya yaşayamadan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'nin kapanacağı yönünde gelen haberlerle sarsıldılar. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine şubenin faaliyete devam etmesi yönünde geri atam atan yönetim, bu kez de takımı Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararı alarak camiada bir kez daha şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.Şimdi, Mali Kongre'de açıklanan bütçeye baktığımızda geçen yıl elemeleri Almanya, yarı final ve finalleri ise İspanya'da yapılan Euro League organizasyonunun masrafları için kulübün kasasından 70 Bin TL çıktığını görüyoruz. Bir başka deyişle, Engelsiz Aslanlar 70 Bin TL'ye bir Avrupa Kupası getirmiş ülkemize! Yani, Porto yenilgisinden sonra rakip takım formasıyla sırıtan Belhanda'nın aldığı galibiyet primi kadar bir paraya Avrupa Şampiyonluğu!..Elemeleri İtalya, Almanya veya İsrail'de, yarı finalleri İspanya, Finali de Almanya'da yapılacak bu yılki (IWBF Champions) Şampiyonlar Ligi organizasyonun maliyetinin ise 100- 150 Bin TL civarında tutması bekleniyor. İşte, Galatasaray Yönetimi bu maliyetin altından kalkamayacağı için Sarı-Kırmızılı kulübün en başarılı branşlarından birini Avrupa Kupaları'na göndermiyor! Ve Avrupa'ya gönderilmeyen tek takım da Tekerlekli Sandalye Takımı!Galatasaray, Tekerlekli sandalye basketbol takımı hakkında çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Galatasaray yaptığı açıklamada, bugün çıkan haberlerin eksik bilgileye dayandığını açıkladı.Galatasaray Spor Kulübü bünyesindeki tüm amatör branşlar gelir / gider dengesi ve bütçe disiplini açısından detaylı olarak incelenmiş ve yıllardır ertelenen gerçekçi bütçe uygulamaları için bir dizi karar alınmıştır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın ise hocamız Sayın Sedat İncesu liderliğinde yeniden yapılanması ve genç oyuncuları kulüp bünyesinde yetiştirerek Türk sporuna armağan etmesi öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda İstanbul'dan başlayarak ülke geneline yaygınlaşmasını umduğumuz paralimpik sporun gelişimine dair hamlede yer alınması planlanmakta ve üstleneceğimiz inisiyatifle ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır.Bahsedilen hazırlık ve yeniden yapılanma evresinde, uluslararası turnuvalara 2018-2019 sezonunda katılmama bir seçenek olarak gündeme gelmişse de, IWBF nezdindeki muhataplarımızla konu halen istişare edilmektedir. Bugün itibariyle çeşitli medya organlarında eksik bilgiye dayanan haberlerde zikredilen meblağlar doğru olmadığı gibi, alınacak kararların sebebi ya da sonucu olamayacağının bilinmesini isteriz.Camiamızın değerli mensuplarına saygıyla duyurulur.