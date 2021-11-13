Avrupa şampiyonu Emirhan Akçakoca'nın hedefi olimpiyatlar

İtalya'da düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan özel sporcu Emirhan Akçakoca'nın hedefi, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek.



Emirhan Akçakoca, İtalya'da ekim ayında düzenlenen organizasyonda 100 metrede 15.00, triatlonda da 2034 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüye çıkan 16 yaşındaki Emirhan, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.



Haftanın üç günü antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, Türkiye'yi dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da temsil ederek madalya kazanmak istiyor.



Emirhan Akçakoca, sporu çok sevdiğini ve hiç bırakmak istemediğini söyledi.



Ülkesine madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu anlatan genç sporcu, şunları kaydetti:



"Türkiye için müsabakalarda mücadele etmekten gurur duydum. Hocamın desteğiyle yaptığımız antrenmanların karşılığını aldık. Daha çok çalışarak ileride olimpiyatlarda daha çok madalya toplamaya devam edeceğim. Spor yapmak beni çok mutlu ediyor. İleride benim mutluluğumu daha çok göreceğinize inanıyorum. Olimpiyatlara katılıp madalya kazanıp geri dönmeyi düşünüyorum. Türkiye için her şeyi başaracağım."



"Spor yapmak özel çocuklarımıza çok şey katıyor"



Özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz, sporcusunun azimli çalışmasıyla milli takıma girdiğini ve ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.



Emirhan'ın başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam edeceğine inandığını aktaran Öksüz, "Daha fazla çalışarak antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra dünya şampiyonası ve olimpiyat için gayret edeceğiz. Sporcumuz ilimizi, ülkemizi olimpiyatlarda da temsil edecektir." ifadelerini kullandı.



Öksüz, genç sporcunun kazandığı başarılar ve spor sayesinde kendisine olan güveninin de arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bir gün dinlenip bir gün antrenman şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emirhan inşallah daha da güzel madalyalar, şampiyonluklar kazanacaktır. Çok azimli, istekli bir sporcu. Çalışmalarının karşılığını da birincilik kürsüsüne çıkarak alıyor. Aileler özel çocuklarını spora yönlendirmekten, sporla tanıştırmaktan çekinmesin. Çocuklar bir branşla uğraştığında güzel bir yerlere gelebiliyor. Spor yapmak özel çocuklarımıza çok şey katıyor."





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