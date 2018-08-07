Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya!

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre finalinde milli sporcumuz Jak Ali Harvey, 10.01'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
07 Ağustos 2018 22:57
Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre finalinde milli sporcumuz Jak Ali Harvey, 10.01'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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