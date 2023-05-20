Avrupa Şampiyonası yarın Çekya'da başlıyor

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Çekya'da yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 12 milli sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Şampiyonası yarın Çekya'da başlıyor
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20 Mayıs 2023 14:58
Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Çekya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilecek organizasyona 5'i kadın olmak üzere 12 milli sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, 20 kilometre kadınlar kategorisinde Meryem Bekmez ve Kader Dost, 20 kilometre erkekler kategorisinde Salih Korkmaz, Mazlum Demir ve Abdülselam İmuk, 35 kilometre kategorisinde Selman İlhan, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Emine Ceylan, Elif Nur Özbay ve Tülin Ek, 10 kilometre erkekler kategorisinde Hayrettin Yıldız, Harun Bilir ve Ozan Bayram temsil edecek.

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