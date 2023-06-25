Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakasında bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
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25 Haziran 2023 21:24
Portekiz'de sona eren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonun son gününde milli takımlar yarıştı.

İTALYA'YI MAĞLUP ETTİK

Organizasyonda Türkiye mix takım müsabakalarında İtalya'yı mağlup ederek Avrupa 3.'sü oldu.

Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.

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