Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Portekiz'de sona eren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye mix takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonun son gününde milli takımlar yarıştı.



İTALYA'YI MAĞLUP ETTİK



Organizasyonda Türkiye mix takım müsabakalarında İtalya'yı mağlup ederek Avrupa 3.'sü oldu.



Türkiye bireysel mücadelelerde de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.





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