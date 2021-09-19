Avrupa Şampiyonası finali: Türkiye - İspanya

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde A Milli Takımımız, finalde İspanya ile karşı karşıya geliyor.



Cracovia Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı. Son olarak geçtiğimiz gün yarı finalde Rusya'yı 5-2 mağlup eden Millilerimiz finale yükselme başarısı gösterdi.



