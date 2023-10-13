Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maç oynandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası, oynanan maçlara başladı.



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ilk gününde 8 maç yapıldı.



A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-yıldızlı takım, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.



Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.



Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.



Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada bulunuyor.



Alınan sonuçlar şöyle:



D Grubu:



Letonya-Ermenistan: 2-0



Hırvatistan-Türkiye: 0-1



A Grubu:



İspanya-İskoçya: 2-0



Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4



E Grubu:



Arnavutluk-Çekya: 3-0



Faroe Adaları-Polonya: 0-2



I Grubu:



Andorra-Kosova: 0-3



Belarus-Romanya: 0-0



