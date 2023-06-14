Avrupa Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da başladı

Gençler Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, İstanbul'da başladı.



Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen, modern pentatlonun yeni disiplini "engel parkuru"nun da dahil edildiği ilk organizasyon olan şampiyonada 15 ülkeden 82 pentatlet mücadele ediyor.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda 4'ü kadın 8 sporcu milli formayı giyiyor.



5 DALDA YARIŞILACAK



Bu yıl yapılan ulusal sıralama yarışlarında dereceye giren milli sporcuların engel parkurunun yanı sıra eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edeceği şampiyonada kadınlar kategorisinde Belemir Almira Dede, Ayşen Bensu Gül, Ebrar Çalışkan ve Selin Eyipoğlu, erkeklerde ise Barış Doğu Çelik, Erkan Altunay, Jan Demir Vurdum ve Kıvanç Taşyaran yarışacak.



Organizasyonda bugün erkek ve kadınlarda bayrak, yarın erkekler kategorisinde eleme yarışları yapılacak.



Gençler Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Türkiye'nin de yer alacağı 12 ülke takımının yarışacağı, 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek.





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