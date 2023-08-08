Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 madalya

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Para judo branşında Türkiye 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 madalya
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08 Ağustos 2023 21:06
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda müsabakaların ilk gününde milli para judocular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada müsabakalar başladı.

Para judo branşında kadın milli sporcular Ecem Taşın Çavdar ve Zeynep Çelik gümüş madalya aldı. Ecem J1 kategorisi 48 kiloda, Zeynep ise J2 kategorisi 57 kiloda ikinci oldu.

Erkekler J1 kategorisi 73 kiloda mücadele eden Gökçe Yavuz ise bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 88 sporcuyla katıldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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