Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 11 madalya

Milli para judocular, organizasyonu 2'si altın 11 madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 11 madalya
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10 Ağustos 2023 20:08
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para judo müsabakaları sona erdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Türkiye, para judo takım müsabakalarında kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya elde etti.

Milli para judocular, bu sonuçla organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamladı.

Türkiye'nin 8 branşta toplam 88 sporcuyla yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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