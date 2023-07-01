Avrupa Oyunları'nda Türkiye Judo takımı elendi!

3.Avrupa Oyunları'nda Türkiye Karma Judo Takımı, çeyrek finalde organizasyona veda etti.



Krynica-Zdjor şehrinde düzenlenen ve Avrupa Judo Karma Takım Şampiyonası özelliği taşıyan organizasyonda Türkiye'yi Ömer Aydın, Bayram Kandemir, Umat Demirel, Munir Ertuğ, Hasret Bozkurt, Fidan Öğel, Minel Akdeniz, Hilal Öztürk, Kübranur Esri ve Ayşenur Budak temsil etti.



Türkiye Judo Karma Takımı, son 16 turunda İsrail'i 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Milliler çeyrek finalde ise Gürcistan'a 4-1 kaybetti. Gürcistan'ın finale kalmasıyla ay yıldızlı takım repesaj hakkı elde etti. Repesaj maçında ise Fransa'ya 4-0 kaybeden Türkiye, organizasyonu madalyasız tamamladı.





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