Avrupa Oyunları'nda Milli Takım 4. oldu

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında Makaralı Yay Karma Milli Takımı 4. oldu.



Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun-Emircan Haney'den oluşan milli takım, çeyrek finalde İspanya'yı yendi. Ay-yıldızlı ekip yarı finalde çekişmeli geçen maçta Estonya'ya yenildi. Makaralı Yay Karma Milli Takım, bronz madalya maçında ise İtalya'ya 153-152 yenildi ve oyunları 4. sırada tamamladı.



1 SPORCUMUZ YARI FİNALDE



Erkekler makaralı yay bireyselde Emircan Haney, çeyrek finalde Almanya'dan Henning Luepkemann'ı yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcunun yarı final müsabakası, 29 Haziran Perşembe günü yapılacak.



Mete Gazoz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Karma Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İspanya'ya 6-2 yenilerek elendi.





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