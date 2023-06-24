Avrupa Oyunları'nda, Milli eskrimciler sahneye çıkıyor

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 11 milli eskrimci piste çıkacak. Eskrim karşılaşmaları pazar günü Krakow kentindeki Tauron Arena'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nda, Milli eskrimciler sahneye çıkıyor
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24 Haziran 2023 16:57
3. Avrupa Oyunları'nda 11 milli eskrimci piste çıkacak.
 Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 25-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eskrim karşılaşmalarında 11 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek.

Tauron Arena'da yarınki eskrim karşılaşmalarında erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım; 26 Haziran Pazartesi günü ise kadınlar epede Aleyna Ertürk ve erkekler flörede Alp Eyüpoğlu mücadele edecek.

Oyunlarda 27 Haziran Salı günü erkekler epede Halis Efe Elibol, kadınlar kılıçta Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Iryna Shchukla bireyselde piste çıkacak.

Öte yandan milliler, kılıç branşında takım müsabakalarında da ter dökecek. 28 Haziran Çarşamba günü Erkekler Kılıç Milli Takımı, 30 Haziran'da ise Kadınlar Kılıç Milli Takımı madalya arayacak.

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