Avrupa Oyunları'nda Milli badmintoncular, ikinci maçlarına çıktı

3.Avrupa Oyunları'nda milli badmintoncular, ikinci kez sahne aldılar.



Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale gruplarındaki ikinci maçlarını oynadı.



H Grubu'nda yer alan Neslihan, Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-1 yendi. Neslihan, gruptaki iki maçını da galibiyetle bitirdi.



B Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kaybeden Emre Lale ise Finlandiya'dan Kalle Koljonen'e 2-0 yenildi.



Milli sporcuların gruplarındaki üçüncü ve son maçları çarşamba günü oynanacak.





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