Avrupa Oyunları'nda İlke Özyüksel turnuvaya veda etti

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda, modern pentatlon kadınlarda İlke Özyüksel yarı finalde elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nda İlke Özyüksel turnuvaya veda etti
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27 Haziran 2023 16:59
Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel finale kalamadı.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarının kadınlar yarı finali tamamlandı.

Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda İlke Özyüksel, toplam 1078 puanla kendi serisinde 13. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.

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