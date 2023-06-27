Avrupa Oyunları'nda eskrimcilerimiz sahne aldı!

3. Avrupa Oyunları'nda, e skrim branşında epe ve kılıçta beş milli sporcu mücadele etti.

Krakow'daki Tauron Arena'da gerçekleştirilen eskrim branşında kadınlarda kılıç, erkeklerde ise epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.



Kılıçta gruplarından çıkan milli sporcular Begüm Alkaya ve Nil Güngör, son 64 turunda birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmayı kazanan Begüm, son 32'ye yükseldi. Milli sporcu, bu turda ise Rumen rakibine yenildi.



Milli sporculardan Irina Shchukla son 32'de Yunan rakibine, Nisanur Erbil ise son 64 turunda Gürcü rakibini yenilerek turnuvaya veda etti.



Epe kategorisinde ise Halis Efe Elibol, son 64 turunda Estonyalı rakibine yenildi ve elendi.



Eskrimde Türk sporcuların müsabakaları çarşamba günü de devam edecek.



