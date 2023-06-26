Avrupa Oyunları'nda bir veda daha

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda, atıcılıkta milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 25 metre tabancada finale kalamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Avrupa Oyunları'nda bir veda daha
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26 Haziran 2023 15:56
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında, kadınlar 25 metre tabancada Şevval İlayda Tarhan, finale yükselemedi.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında bugün tek milli sporcu yarıştı.

14. OLDU

Kadınlar 25 metre tabancada ilk yarışta dün 290 puan alan İlayda Şevval, bugünkü yarış sonucunda toplam 578 puanla 14. oldu. Bu derece milli sporcunun finale kalması için yeterli olmadı.

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