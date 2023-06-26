Avrupa Oyunları'nda Badminton maçları start verdi!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında müsabakalar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nda Badminton maçları start verdi!
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26 Haziran 2023 16:37
3. Avrupa Oyunları'nda Badmintonda müsabakalar başladı.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda ilk gün kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale mücadele etti.

H Grubu'nda yer alan Neslihan, ilk maçında Yunanistan'dan Grammatoula Sotiriou'yu 21-6 ve 21-10'luk setlerle 2-0 mağlup etti.

B Grubu'nda yer alan Emre Lale ise Danimarka'dan Anders Antonsen'e 21-12 ve 21-9'luk setlerle 2-0 yenildi.


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