Avrupa Oyunları'nda Badminton maçları start verdi!

3. Avrupa Oyunları'nda Badmintonda müsabakalar başladı.



Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda ilk gün kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale mücadele etti.



H Grubu'nda yer alan Neslihan, ilk maçında Yunanistan'dan Grammatoula Sotiriou'yu 21-6 ve 21-10'luk setlerle 2-0 mağlup etti.



B Grubu'nda yer alan Emre Lale ise Danimarka'dan Anders Antonsen'e 21-12 ve 21-9'luk setlerle 2-0 yenildi.







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