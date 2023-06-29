Avrupa Oyunları'nda atıcılık müsabakaları sonlandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcular, trap ve 25 metre çabuk atış tabanca kategorilerinde ilk tur müsabakalarını tamamladı



Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında erkekler 25 metre çabuk atış havalı tabancada Özgür Varlık ve Yusuf Dikeç mücadele etti.



BİR SPORCUMUZ SONUNCU SIRADA



Toplam 26 sporcunun yarıştığı kategorinin ilk tur atışlarında Özgür 286 puanla 16'ncı, Yusuf ise 273 puanla 26'ncı oldu.



Kadınlar trap ilk turda Rümeyse Pelin Kaya 69 puanla 30 sporcu arasında 14'üncü, Safiye Temizdemir de 67 puanla 21'inci sırada yer aldı.



Erkekler trapta ise ilk turu Nedim Tolga Tunçer 30 sporcu içerisinde 74 puanla 3'üncü, Oğuzhan Tüzün ise 72 puanla 18'inci olarak bitirdi.



Milli sporcuların ikinci tur yarışları ve finale kalmaları durumunda madalya müsabakaları yarın yapılacak.





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