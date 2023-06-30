Avrupa Oyunları'nda 1 madalya daha

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında erkeklerde Tuğrulhan Erdemir, sakatlığı nedeniyle yarı final maçına çıkamadı ve bronz madalya elde etti.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı.
Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında yarı finaller yapıldı.
Milli boksör Tuğrulhan, 71 kiloda yarı final maçına kaburgasındaki sakatlık nedeniyle çıkamadı. Milli sporcu, böylelikle bronz madalya kazandı.
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