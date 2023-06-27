Avrupa Oyunları'nda 1 altın madalya daha

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Muaythai branşında kadınlarda Gülistan Turan altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Avrupa Oyunları'nda 1 altın madalya daha
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27 Haziran 2023 17:37
Son güncelleme 27 Haziran 2023 17:39
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında kadınlarda Gülistan Turan altın, erkeklerde Sercan Koç gümüş madalya elde etti.

Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşında finaller başladı. Türkiye adına öğle seansında iki milli sporcu ringe çıktı.

İKİ MADALYA GELDİ

Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan, finalde ev sahibi ülkeden Polonyalı Roksana Dargiel'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda ise Sercan Koç, finalde Belçikalı Gianny De Leu'yla karşılaştı. Rakibine mağlup olan Sercan, gümüş madalyada kaldı.

Akşam seansında milli sporculardan Kübra Kocakuş ve Bediha Taçyıldız da altın madalya kazanmak için final müsabakalarına çıkacak.

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