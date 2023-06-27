Avrupa Oyunları Muaythai'de 2 madalya birden

Avrupa Oyunları'nda Muaythai branşında kadınlarda Bediha Taçyıldız altın, Kübra Kocakuş gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları Muaythai'de 2 madalya birden
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27 Haziran 2023 21:12
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında kadınlarda Bediha Taçyıldız altın, Kübra Kocakuş gümüş madalya elde etti.

Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşında finaller sona erdi. Türkiye adına akşam seansında iki milli sporcu ringe çıktı.

Bediha Taçyıldız, 63,5 kilo finalinde Çekya'dan Tereza Stechoca'yla karşılaştı. Rakibini mağlup eden Bediha, Avrupa Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Kübra Kocakuş ise 60 kilo finalinde Estonyalı Astrid Grents'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Muaythai branşında Türkiye oyunları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu branşta oyunları takım halinde Ukrayna'nın ardından 2. sırada bitirdi.

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