Avrupa Oyunları Eskrim'de 4 sporcu yarıştı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşının ilk gününde 4 milli sporcu piste çıktı.



Krakow'daki Tauron Arena'da eskrim branşında bireysel erkeklerde kılıç müsabakaları yapıldı.



ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİK



Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Türk eskrim tarihine geçen Enver Yıldırım, grup maçlarını rahat geçti. Son 32 turunda Macaristan'dan Tamas Decsi'yi eleyen milli sporcu, son 16 turunda ise Almanya'dan Lorenz Kempf'e elendi.



Grup maçlarını geçen diğer milli sporculardan Ahmet Turgut Taflan ile Tolga Aslan, son 32 turunda turnuvaya veda etti. Furkan Yaman ise gruptan çıkamadı.



Karşılaşmaları Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ile Başkan Vekili Müminhan Bilgin, salondan takip etti.





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