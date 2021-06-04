Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek

Avrupa Optimist Şampiyonası'nın, 16-27 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenleneceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Optimist Şampiyonası, İspanya'da düzenlenecek
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04 Haziran 2021 17:43
Avrupa Optimist Şampiyonası, 16-27 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım kafilesi, Cadiz şehrinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde 'Andalusian Training Regatta' yarışlarına katılmak üzere 12 Haziran Cumartesi günü İspanya'ya hareket edecek.

Şampiyonaya, milli sporcular Yiğit Özbaşoğlu, Oğuz Önal, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano ve Medine Havva Tatlıcan katılacak.

Karadağ'ın Tivat kentinde, 6-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası'nda ise milli sporcular Yiğit Yalçın Çitak, Doruk Demircan, Uygar Kızılkaya, Lara Nalbantoğlu ve Deniz Dönertaş mücadele edecek.


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