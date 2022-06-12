Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu İstanbul'da!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Avrupa Olimpiyat Komitelerinin (EOC), 2023 yılındaki genel kurulunun İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.



TMOK'tan yapılan açıklamada, EOC'un bu yılki genel kurulunun Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştiği belirtildi.



Genel kurula Türkiye'yi temsilen Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın katıldığı aktarıldı.



Toplantıda, genel kurulun gelecek yıl İstanbul'da yapılmasını içeren anlaşmayı, EOC Başkanı Sypros Capralos ile Hasan Arat ve Neşe Gündoğan'ın imzaladığı kaydedildi.





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