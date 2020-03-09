Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yunanistan'ın Girit adasında yapılması planlanan 2020 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi
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09 Mart 2020 13:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-12 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit adasında yapılması planlanan 2020 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından ertelenmesine kararı verilen şampiyona, 15 Haziran 2020'den sonra düzenlenecek.

Şampiyonanın yeri ve tarihi, ECU tarafından açıklanacak.

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