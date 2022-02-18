Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda millilerden altın madalya başarısı!

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Slovenya'da altın madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda millilerden altın madalya başarısı!
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18 Şubat 2022 18:41
21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun'dan kurulu dünya rekortmeni milli takım, Rusya ile yaptığı altın madalya mücadelesinden 234-228 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, daha önce 236 puan toplayarak ABD'ye ait olan (235) salon 21 yaş altı kadınlar takım dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.

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