Avrupa'nın yeni gözdesi Okan Buruk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oynattığı hücum futboluyla Avrupa'yı sallıyor. Roma'nın teklifini geri çeviren başarılı teknik direktörü La Liga'dan Sevilla ve Premier Lig'den Everton takibe aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Avrupa'nın yeni gözdesi Okan Buruk!
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15 Kasım 2024 09:09
Galalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılardaki başarısıyla Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.

SEVILLA VE EVERTON

Serie A takımlarından Roma'nın teklifini geri çeviren Okan Buruk için La Liga'dan Sevilla ve Premier Lig'den Everton'un yakın takipte olduğu öğrenildi. İki takımın bir süredir 51 yaşındaki teknik adamın performansını izlediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını; Roma'nın teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile görüştüğünü iddia etmişti. Okan Buruk'un ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için teklifi reddettiği ifade edildi.

GALATASARAY'DA 3 KUPA

Sarı-Kırmızılı teknik adam; 2022-23 ve 2023- 24 sezonunda Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir başarı elde etmişti. Okan Buruk bu başarısını 2023'te kupa ve Süper Kupa zaferleriyle pekiştirdi.

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