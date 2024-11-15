Avrupa'nın yeni gözdesi Okan Buruk!

Galalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılardaki başarısıyla Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.
SEVILLA VE EVERTON
Serie A takımlarından Roma'nın teklifini geri çeviren Okan Buruk için La Liga'dan Sevilla ve Premier Lig'den Everton'un yakın takipte olduğu öğrenildi. İki takımın bir süredir 51 yaşındaki teknik adamın performansını izlediği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını; Roma'nın teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile görüştüğünü iddia etmişti. Okan Buruk'un ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için teklifi reddettiği ifade edildi.
GALATASARAY'DA 3 KUPA
Sarı-Kırmızılı teknik adam; 2022-23 ve 2023- 24 sezonunda Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir başarı elde etmişti. Okan Buruk bu başarısını 2023'te kupa ve Süper Kupa zaferleriyle pekiştirdi.
SEVILLA VE EVERTON
Serie A takımlarından Roma'nın teklifini geri çeviren Okan Buruk için La Liga'dan Sevilla ve Premier Lig'den Everton'un yakın takipte olduğu öğrenildi. İki takımın bir süredir 51 yaşındaki teknik adamın performansını izlediği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını; Roma'nın teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Okan Buruk ile görüştüğünü iddia etmişti. Okan Buruk'un ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için teklifi reddettiği ifade edildi.
GALATASARAY'DA 3 KUPA
Sarı-Kırmızılı teknik adam; 2022-23 ve 2023- 24 sezonunda Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir başarı elde etmişti. Okan Buruk bu başarısını 2023'te kupa ve Süper Kupa zaferleriyle pekiştirdi.