'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda en fazla gol atan isim Belçikalı forvetoldu.Elemelerde 2, grup maçlarında ise 3 gol sevinci yaşayan Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı.Batshuayi'yi 4'er golle Dusan Tadic, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci takip etti.