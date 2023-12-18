Avrupa'nın golcüsü Michy Batshuayi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'nın golcüsü Michy Batshuayi
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18 Aralık 2023 13:42
Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda en fazla gol atan isim Belçikalı forvet Michy Batshuayi oldu.

Elemelerde 2, grup maçlarında ise 3 gol sevinci yaşayan Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Batshuayi'yi 4'er golle Dusan Tadic, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci takip etti. 

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