Avrupa'nın 'genç şampiyonu' Almanya!

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonasında şampiyon Almanya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Avrupa'nın 'genç şampiyonu' Almanya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 00:09
21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i 1-0 mağlup eden Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya kupayı getiren golü 49. dakikada Lukas Nmecha attı.

Almanya, 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.