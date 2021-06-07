Avrupa'nın 'genç şampiyonu' Almanya!

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i 1-0 mağlup eden Almanya, şampiyonluğa ulaştı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya kupayı getiren golü 49. dakikada Lukas Nmecha attı.
Almanya, 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya kupayı getiren golü 49. dakikada Lukas Nmecha attı.
Almanya, 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.