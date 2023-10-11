Fenerbahçe, yeni sezona harika bir başlangıç yaparak taraftarlarının yüzünü güldürdü. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertli ekip, yakaladığı form grafiğiyle Avrupa devlerini kıskandıracak cinsten istatistiklere sahip oldu.
AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de sadece puan tablosunda değil, birçok istatistikte de lider durumda. Fenerbahçe, bu müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı. İsmail Kartal ve öğrencileri, ligin ilk 8 haftasında karşılaştıkları tüm rakipleri dize getirerek kayıpsız bir şekilde şampiyonluk yolunda ilerliyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde Kanarya'ya benzer performans yakalayan tek takım, Hollanda Ligi'ne 8'de 8'le başlayan PSV oldu. Kırmızı-Beyazlılar 27 gol atarken, 2 gol yedi.
5 BÜYÜK LİGDE KAYIPSIZ YOK
İtalya'da sezona 5'te 5'le giriş yapan İnter, son 3 maçında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak kayıp yaşadı. Zirvede 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle Milan var. İngiltere'de Londra şehrindeki iki ezeli rakip Arsenal ve Tottenham, 6 galibiyet, 2 yenilgiyle yarışı önde götürüyor. Almanya'da Leverkusen 6 maçı kazanıp 1 kez berabere kaldı. İspanya'da Real Madrid 7 kez 3 puana ulaşırken, 1 mücadelede sahadan puansız ayrıldı. Fransa'da lider olan Monaco'nun karnesi ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi şeklinde.
DEVLERLE KAPIŞIYOR
Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki devlere karşı bazı istatistiklerde de ön plana çıkmayı başardı. Bunların en dikkat çekeni, Sarı-Lacivertliler'in ligde 8 maç sonunda kalesinde sadece 3.7 xG (gol beklentisi) görmesi. Bu alanda en yakın rakip ise 4.6 ile Bayern Münih. Fenerbahçe, rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında da üst sıralarda yer alıyor. Zirvede 45.1 ile Bayern yer alıyor. Alman devini 42.6 ile Tottenham takip ediyor. Sarı-Lacivertliler ise 38.4 ortalama ile 3. sırada bulunuyor.
DEPLASMANDA YEMİYOR
Sarı-Lacivertliler'in bu sezon en dikkat çeken istatistiklerinden biri de müthiş deplasman karnesi. İsmail Kartal'ın ekibi ligde dış sahada 4'te 4 yapmakla kalmadı, bu mücadelelerde kalesinde tek bir gol dahi görmedi! İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 3 deplasman müsabakasını da kazanırken, Fenerbahçe gibi kalesini kapatmayı da bildi. İtalya'da ise İnter benzer bir performansa imza atmayı başardı.
AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de sadece puan tablosunda değil, birçok istatistikte de lider durumda. Fenerbahçe, bu müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı. İsmail Kartal ve öğrencileri, ligin ilk 8 haftasında karşılaştıkları tüm rakipleri dize getirerek kayıpsız bir şekilde şampiyonluk yolunda ilerliyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde Kanarya'ya benzer performans yakalayan tek takım, Hollanda Ligi'ne 8'de 8'le başlayan PSV oldu. Kırmızı-Beyazlılar 27 gol atarken, 2 gol yedi.
5 BÜYÜK LİGDE KAYIPSIZ YOK
İtalya'da sezona 5'te 5'le giriş yapan İnter, son 3 maçında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak kayıp yaşadı. Zirvede 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle Milan var. İngiltere'de Londra şehrindeki iki ezeli rakip Arsenal ve Tottenham, 6 galibiyet, 2 yenilgiyle yarışı önde götürüyor. Almanya'da Leverkusen 6 maçı kazanıp 1 kez berabere kaldı. İspanya'da Real Madrid 7 kez 3 puana ulaşırken, 1 mücadelede sahadan puansız ayrıldı. Fransa'da lider olan Monaco'nun karnesi ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi şeklinde.
DEVLERLE KAPIŞIYOR
Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki devlere karşı bazı istatistiklerde de ön plana çıkmayı başardı. Bunların en dikkat çekeni, Sarı-Lacivertliler'in ligde 8 maç sonunda kalesinde sadece 3.7 xG (gol beklentisi) görmesi. Bu alanda en yakın rakip ise 4.6 ile Bayern Münih. Fenerbahçe, rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında da üst sıralarda yer alıyor. Zirvede 45.1 ile Bayern yer alıyor. Alman devini 42.6 ile Tottenham takip ediyor. Sarı-Lacivertliler ise 38.4 ortalama ile 3. sırada bulunuyor.
DEPLASMANDA YEMİYOR
Sarı-Lacivertliler'in bu sezon en dikkat çeken istatistiklerinden biri de müthiş deplasman karnesi. İsmail Kartal'ın ekibi ligde dış sahada 4'te 4 yapmakla kalmadı, bu mücadelelerde kalesinde tek bir gol dahi görmedi! İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 3 deplasman müsabakasını da kazanırken, Fenerbahçe gibi kalesini kapatmayı da bildi. İtalya'da ise İnter benzer bir performansa imza atmayı başardı.