Avrupa'nın en farklısı Trabzonspor!

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında takipçisine en fazla puan farkı atan lider Trabzonspor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa'nın en farklısı Trabzonspor!
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12 Nisan 2022 10:22
Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmek için planlarını yaparken, istatistiklerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bordo-mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye baz alındığında lig ikincisiyle arasına en fazla puan farkı açan takım oldu.

72 puan ile ligin zirvesinde yer alan Fırtına, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor. Trabzonspor'u PSG (12 fark) ve Real Madrid (12 fark) takip ediyor. 

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