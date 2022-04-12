Avrupa'nın en farklısı Trabzonspor!

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmek için planlarını yaparken, istatistiklerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.



Bordo-mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye baz alındığında lig ikincisiyle arasına en fazla puan farkı açan takım oldu.



72 puan ile ligin zirvesinde yer alan Fırtına, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor. Trabzonspor'u PSG (12 fark) ve Real Madrid (12 fark) takip ediyor.



