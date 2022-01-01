Abdullah Avcı, elit teknik direktörler arasına ismini yazdırdı. Trabzonspor ile 19 karşılaşmada 2.42 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik direktör Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde sadece De Zerbi, Nagelsmann, Lucescu ve Guardiola'ya geçildi





Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor ilk devreyi lider kapatırken, teknik direktör Abdullah Avcı da ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en iyileri arasına adını yazdırdı.



58 yaşındaki teknik adam, bu sezon 19 mücadelede hanesine 46 puan yazdırırken, maç başına 2.42 puan ortalamasıyla en iyi 5. teknik direktör oldu.



Avcı bu başarısıyla Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde sadece; De Zerbi (Shakhtar Donetsk), Nagelsmann (B.Münih), Lucescu (Dinamo Kiev) ve Guardiola'nın (Manchester City) gerisinde kaldı.



Kısıtlı kadrosuyla lige damgasını vuran Konyaspor'un çalıştırıcısı İlhan Palut da 2.05 ortalamasıyla Avrupa'nın en başarılı teknik adamları arasına girmeyi başardı.



