Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid ve İtalya'da Inter puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Real Madrid, Bayer Leverkusen ve Inter'in galip geldiği, PSG'nin berabere kaldığı haftada Arsenal ise rakiplerinin puan kaybını değerlendirerek zirveye yerleşti.LaLiga'da Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 4-0 yendi.Madrid ekibinde 89. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, 90+4. dakikada takımının son golünü kaydetti. Genç futbolcu, Real Madrid'deki ilk golünü attı.Zirve takipçilerinden Girona'nın evinde Osasuna'yı 2-0 ile geçtiği haftada, Barcelona da sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.Atletico Madrid ise düşme hattındaki Cadiz'e deplasmanda 2-0 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.LaLiga'da 28. hafta geride kalırken Real Madrid 69 puanla zirvede yer aldı. Girona 62, Barcelona 61 ve Atletico Madrid 55 puanla sıralandı.Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool ile Manchester City, 1-1 berabere kaldı.Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Brentford'u Kai Havertz'in 86. dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden Arsenal, zirvenin yeni sahibi oldu.Öne çıkan diğer mücadelede ise Tottenham, Aston Villa deplasmanında 4-0 galip geldi.Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede takımıyla ilk golünü kaydetti.Premier Lig'in 28. haftasında 64 puana çıkan Arsenal, averajla Liverpool'un önünde zirveye yerleşti. Manchester City 63, Aston Villa 55, Tottenham 53 puanla rakiplerini takip etti.Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u Nathan Tella ve Florian Wirtz'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Bayern Münih, evinde Mainz 05'i 8-1 gibi farklı bir skorla geçti.İlk 4'e girme mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, sahasında Union Berlin'i 2-0 yendi, Borussia Dortmund ise Werder Bremen deplasmanında 2-1 galip geldi.Bundesliga'da 25. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 67 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 57, Stuttgart 53 ve Borussia Dortmund 47 puanla takibe devam etti.Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği mücadelede Yann Aurel Bisseck'in golüyle Bologna deplasmanında 1-0 kazandı ve peş peşe 10. galibiyetini aldı.Milan'ın evinde Empoli'yi 1-0 yendiği haftada, Juventus ise Atalanta ile 2-2 berabere kalarak son 7 haftada 6. kez puan kaybetti.Serie A'nın 28. haftasında Inter, 75 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 59 puanlı Milan ve 58 puanlı Juventus izledi.Ligue 1'in 25. haftasında lider PSG, sahasında Reims ile 2-2 berabere kalarak art arda üçüncü kez puan kaybı yaşadı.Zirve takipçisi iki takımın maçında Lens, evinde Brest'i 1-0 yendi.Monaco'nun Strasbourg deplasmanında 1-0 kazandığı haftada, Lille ise Rennes ile 2-2 berabere kaldı.Ligde 56 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 46, Monaco 45, Lille ve Lens 42'şer puanla sıralandı.