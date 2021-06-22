Avrupa'nın 3 devi, Altay Bayındır'ı istiyor!

Sevilla, Everton ve Ajax... 3 Avrupa ekibi de genç file bekçisi Altay Bayındır için harekete geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avrupa'nın 3 devi, Altay Bayındır'ı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2021 11:01
Fenerbahçe'nin kalesini devraldığından bu yana performansıyla büyüleyen ve A Milli Takım 'a kadar yükselen Altay Bayındır, Avrupa ekiplerinin radarındaydı.

21 yaşındaki file bekçisi için 3 ekibin harekete geçtiği öğrenildi. İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın, genç eldiven için nabız yokladığı kaydedildi.

1.5 milyona gelmişti

Fenerbahçe yönetiminin satışına pek sıcak bakmadığı Altay Bayındır için pazarlıkları direkt olarak 20 milyon Euro'dan başlatması, transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı kaleci için talip olan kulüpler, Sarı-Lacivertliler'in taleplerini kabul ederse transfer gerçekleşebilir.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.