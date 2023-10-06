Avrupa Muaythai Federasyonu Antalya'da toplandı

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Genel Kurul Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Muaythai Federasyonu Antalya'da toplandı
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06 Ekim 2023 23:11
Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Genel Kurul Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, EMF yönetiminin Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Antalya'da toplandığını bildirdi.

Taslağı kendilerince hazırlanan logonun da genel kurulda kabul edildiğini aktaran Yıldız, "11 Aralık 2023 tarihinde seçimli genel kurul yapılması kararı verildi. Genel kurulda Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına adaylığımızı açıkladık. Hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nı da gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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