Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gelişim Semineri çevrim içi yapılacak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye'nin de imzasının bulunduğu Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gelişim Semineri'nin çevrim içi bir platform üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gelişim Semineri 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Federasyonun dış ilişkiler sorumlusu Samet Polat'ın direktörlük görevini alacağı çalışmada, Prof. Dr. Amir Zulic ve Prof. Dr. Ivana Sadaic "Hangi yöntemlerle ve nasıl- sonuca bağlı kalmadan-sporcunun performansına odaklanılmalıdır." konusunu işleyecek.



Milli takım seviyesindeki antrenör ve sporculara açık çalışmada, her ülkenin 2 erkek ve 2 kadın antrenör ile 2 erkek ve 2 kadın sporcu kotası bulunuyor.



Çevrim içi bir platform üzerinden gerçekleşecek çalışma, hem sporcu, hem de antrenörlere açık olacak. Ağustos 2020'deki ETTU Antrenör Webinarı'nda da Türkiye'nin imzası bulunuyordu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, " Dünyaca zor bir dönemden geçiyoruz ve yaşanılan sıkıntılar hala devam ediyor. Güçlü ve büyük bir ülke olan Türkiye'mizin, bu süreçte lider kimliğini, spor alanında sahalara yansıtabilmekten dolayı gurur duyuyoruz. Sporcu ve antrenör gelişimi için önemli çalışmalar yürütmekten dolayı gurur duyuyor, Samet kardeşimize çabaları için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz masa tenisi için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.