Avrupa Liginde sezonun en iyi maçları açıklandı

UEFA Avrupa Liginde bu sezon elemelerden itibaren oynanan maçlar içerisindeki en iyi 9 maçı açıkladı. Fenerbahçe'ninde bşr maçının bulunduğu liste bu şekilde:
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Omonioa 2-3 Man United
Union SG 3-3 Braga
AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev
Man United 2-1 Barcelona
Union Berlin 3-3 Union SG
Arsenal 1-1 Sporting
Roma 4-1 Feyenoord
Sevilla 3-0 Man United
AVRUPA LİGİNDE FİNAL: ROMA-SEVİLLA
UEFA Avrupa Ligi finalinde Juventus'u eleyen Sevilla, Bayer Leverkusen'i eleyen Roma'yla karşılaşacak
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Omonioa 2-3 Man United
Union SG 3-3 Braga
AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev
Man United 2-1 Barcelona
Union Berlin 3-3 Union SG
Arsenal 1-1 Sporting
Roma 4-1 Feyenoord
Sevilla 3-0 Man United
AVRUPA LİGİNDE FİNAL: ROMA-SEVİLLA
UEFA Avrupa Ligi finalinde Juventus'u eleyen Sevilla, Bayer Leverkusen'i eleyen Roma'yla karşılaşacak