Avrupa Liginde sezonun en iyi maçları açıklandı

UEFA yaptığı açıklamalarda Avrupa Liginde sezonun en iyi maçlarını açıkladı. Listede 1'de Fenerbahçe maçı var

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Avrupa Liginde sezonun en iyi maçları açıklandı
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20 Mayıs 2023 16:21
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 16:22
UEFA Avrupa Liginde bu sezon elemelerden itibaren oynanan maçlar içerisindeki en iyi 9 maçı açıkladı. Fenerbahçe'ninde bşr maçının bulunduğu liste bu şekilde:

Fenerbahçe 3-3 Rennes
Omonioa 2-3 Man United
Union SG 3-3 Braga
AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev
Man United 2-1 Barcelona
Union Berlin 3-3 Union SG
Arsenal 1-1 Sporting
Roma 4-1 Feyenoord
Sevilla 3-0 Man United

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