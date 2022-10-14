Avrupa Ligi'nde haftanın golü Bardhi'den

Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı frikik golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi'nde haftanın golü Bardhi'den
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14 Ekim 2022 13:41
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.

Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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