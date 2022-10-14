Avrupa Ligi'nde haftanın golü Bardhi'den

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.
Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü: Bardhi🚀pic.twitter.com/y2W8yADiXO
— Sporxtv (@sporxtv) October 14, 2022
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